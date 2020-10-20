إسرائيل والإمارات توقعان 4 اتفاقيات في تل ابيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وقع مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون، بحضور أمريكي، على 4 اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والاعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا.

وجرى توقيع الاتفاقيات في مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب الذي وصل اليه وفد حكومي إماراتي في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وبرز من بين الاتفاقيات اتفاق اعفاء مواطني من البلدين من التأشيرات وهو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ” سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين”.

كما وقعت الإمارات واسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا لإطلاق “صندوق ابراهيم” لتشجيع الاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل “تفخر الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن إنشاء “صندوق إبراهيم “، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به في اتفاقيات إبراهيم”.

وأضافت السفارة الأمريكية: “من خلال هذا الصندوق ، ستقوم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتجنيد أكثر من 3 مليارات دولار في مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه”.

وشملت أيضا اتفاق على تسيير عشرات الرحلات المنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعيا بين البلدين اعتبارا من الأسابيع القريبة.

وسيتيح هذا الاتفاق ايضا لشركات طيران إسرائيلية واجنبية تسيير رحلات من إسرائيل الى الشرق الأقصى واستراليا عبر الامارات، مما يؤدي الى تقليص مدتها وبالتالي الى تخفيض أسعارها بشكل ملموس، بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومثل دولة الامارات في المراسم وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق.

وحضر الاحتفال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي” ان شعبينا يصنعان التاريخ للاجيال ويوقعان اتفاقات سيكون لها تاثير ايجابي على المواطنين “.

وبدوره، قال الوزير الطاير “ان الاتفاق سيساهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين”.

وأعرب عن امله في استضافة الاسرائيليين في الإمارات قريبا.