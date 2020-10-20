سانت إيجيديو تعقد لقاء “روما عاصمة السلام” مع البابا والرئيس الإيطالي وزعماء دينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن اليوم الثلاثاء، ستكون روما “عاصمة السلام” من خلال الاجتماع الدولي: “لا يمكن لأحد النجاة بمفرده ـ سلام وأخوّة”.

وأوضحت الجماعة الكاثوليكية في بيان، أنها “الدورة الـ34 للقاء الذي تروج له جماعة سانت إيجيديو “بروح لقاء أسّيزي”، بعد اليوم التاريخي الذي أراده البابا القديس يوحنا بولس الثاني عام 1986.

وذكر البيان أن “الحدث الذي سيبدأ عند الساعة الرابعة عصراً، يجمع كبرى الديانات في العالم مع كبار الممثلين المؤسساتيين”، وذلك “في لحظة صعبة في تاريخنا، بسبب وباء كوفيد 19، وكذلك جرّاء الحروب القديمة والجديدة الجارية أيضًا”، كـ”تلك المستمرة منذ 10 سنوات في سورية أو هذه الأخيرة في ناغورنو كاراباخ”.

وأوضح البيان أنه “من قلب أوروبا، سترفع للعالم لحظة مهيبة من التأمل والصلاة واللقاء: رسالة أمل للمستقبل باسم الخير الأعظم، ألا وهو خير السلام”.

وأضاف البيان أنه “بعد الصلاة من قبل الديانات المختلفة في أماكن مختلفة (المسيحيون في كنيسة آرا تشيلي بحضور البابا، البطريرك بارثولوميو الأول ومختلف الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية)، سيجتمع القادة الدينيون معًا في ساحة كابيتوليني (بلدية روما) الساعة 5:15 مساءً”.

وتابعت “حيث سيكون الحفل الختامي بعد وصول رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، مؤسس جماعة سانت إيجيديو، أندريا ريكّاردي”، فضلا عن “رسالة بالفيديو من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين”.

وقال البيان إنه “بعد ذلك، تلقى كلمات الزعماء والممثلين الدينيين: بطريرك القسطنطينية، بارثولماوس الأول، الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسيا، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، محمد عبد السلام عبد اللطيف، البوذي شوتين مينيجيشي وختامًا البابا فرنسيس.

تتبع ذلك دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الوباء وجميع الحروب، ثم قراءة نداء السلام لعام 2020، والذي سيُسلم من قبل مجموعة من الأطفال إلى السفراء وممثلي السياسة الدولية والوطنية”، من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليين، لوتشانا لامورجيزي ولويجي دي مايو.

وخلص بيان سانت إيجيديو الى القول إنه “في النهاية، سيضيء البابا فرنسيس، مع جميع الزعماء الدينيين، شمعدان السلام”.