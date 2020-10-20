كونتي: حوار مثمر ومعمق مع فون دير لاين حول قضايا الساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي بانه أجرى اليوم الثلاثاء عبر دائرة الفيديو حوارا “مثمرا ومعمقا” مع رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين

وأشار كونتي في تغريدة عبر منصة (تويتر) الى أن أجندة الحوار تضمنت التنسيق الاوروبي بشأن أزمة وباء كوفيد-19، والقمة العالمية للصحة التي ستستضيفها ايطاليا في العام المقبل، اضافة الى صندوق الإنعاش الاوروبي، والهجرة ، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكانت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي قد اعلنت خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي حول حالة الاتحاد، عن نيتها الدعوة لعقد قمة عالمية للصحة في إيطاليا العام القادم، بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة الأوبئة واستخلاص العبر من وباء كوفيد-19

وأشارت المسؤولة الاوروبية إلى أن هذه القمة ستتم بالتنسيق مع الحكومة الإيطالية، التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين.