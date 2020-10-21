الفاتيكان يؤكد عزمه تمديد الاتفاقية مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين عزم الكرسي الرسولي على تجديد اتفاق مؤقت مع السلطات في بكين يعود لعام 2018، بشأن الجهة المخوّل لها تعيين أساقفة في الصين، والذي انتقدته ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشدة.

وقال الكاردينال بارولين، على هامش مؤتمر مسكوني في روما اليوم الاربعاء، اجابة على سؤال حول تجديد الاتفاقية: “المسألة منتهية”. وأردف “نعم يمكنني استباق تأكيد ذلك، كل شيء سوف يمضي على ما يرام”.

وأشار الكاردينال بارولين الى أن الاتفاقية لن تشهد مراسم توقيع جديدة بين الطرفين، حيث “تم توقيعها بالفعل قبل عامين وسيتم تمديدها ببساطة لمدة عامين آخرين”. وقال “الأمل هو أن تجد الكنيسة الصينية الوحدة مرة أخرى بفضل هذه الاتفاقية وأن تصبح أداة للتبشير، وبالتالي أيضًا من أجل التنمية الحقيقية للمجتمع الصيني”.

وكانت الادارة الامريكية قد حثت بشدة البابا فرنسيس على عدم تجديد الاتفاقية.

ورأى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، في مداخلة أمام ندوة نظمتها سفارة بلاده لدى الكرسي الرسولي في روما نهاية الشهر الماضي حول موضوع تعزيز الحرية الدينية والدفاع عنها، أنه “ليس هناك مكان تتعرض فيه الحرية الدينية للهجوم اليوم أكثر من الصين”.

كما حذر بومبيو في وقت سابق عبر مقال نشرته مجلة (First Things) المسكونية الامريكية المحافظة، من أن الكرسي الرسولي “سيهدد سلطته الأخلاقية” إذا جدد الاتفاق مع الصين.