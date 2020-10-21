برلماني إيطالي: ما يحدث في ناغورنو نتيجة الميول التوسعية لإردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض، إن ما يحدث في ناغورنو كارباخ يعود سببه الى الميول التوسعية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيطاليا)، في مذكرة الأربعاء، “إن حقيقة الصراع في ناغورنو كاراباخ لا تُعزى فقط إلى النزاع المستمر من قرون بين الأرمن والأذربيجانيين، والذي يستحيل تحقيق تهدئة حقيقية فيه، بسبب المشاعر بين الشعبين أولاً وقبل كل شيء”.

وتابع، “بل يرتبط بمخطط أردوغان لنشر العثمنة الجديدة في بلاد القوقاز، الذي دفع أذربيجان إلى شن هجوم عسكري يخيف روسيا بوتين وإيران أيضاً”، والذي “ينبغي أن يقرع ناقوس الخطر بشكل نهائي بالنسبة لأوروبا”.

وذكر بيريغو أن “سورية، ليبيا، حقوق الأكراد، التنقيب في المياه القبرصية والآن ناغورنو كاراباخ، لا يمكن أن تكون أهدافًا توسعية لا يمكن المساس بها للرئيس أردوغان، الذي يعرّف نفسه بأنه وريث السلطان عبد الحميد”.

واشار البرلماني المعارض، الى أنه “في كل هذا، لم تنجح إيطاليا بعد في ظل غموضها الجيوسياسي الدولي، بإعادة المواطنين الإيطاليين المحتجزين بشكل غير قانوني في سجن برقة”.