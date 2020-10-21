إيطاليا: أرقام قياسية جديدة بإصابات وضحايا كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه تم تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات وضحايا كوفيد 19، في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فإن “هناك 15,199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، أن “عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 127 شخصاً”، وبذلك “يصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ إلى 36,832 شخصاً”.

وكشف التقرير عن أنه، “تم منذ يوم أمس، إجراء 177,848 تحليل مسحة الحلق/الأنف للكشف عن العدوى بفيروس كورونا المستجد”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه “تم قبول 926 مريضاً في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وذلك “بزيادة بمجموع 56 شخصاً”، مقارنة بيوم أمس.