إيطاليا: سبع عمليات رسوّ لمهاجرين على سواحل لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن سبع عمليات رسوّ لمهاجرين جرت خلال الليل على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حملت ما مجموعه 260 شخصاً.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “الرسوّ الأخير كان الأكثر اتساقًا، وقد تم عند حوالي الساعة 3 صباحًا، عندما اعترض زوارق الدورية التابعة لقوات حماية الموانئ، زورقين قادمين من ليبيا يحملان على متنهما 88 و87 شخصًا على التوالي”.

وخلصت المصادر مشيرة الى أنه “تم نقل المهاجرين جميعًا إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا لإخضاعهم لتحليل الكشف عن الإصابة بكوفيد 19، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى سفينة الحجر الصحي العائمة أمام الجزيرة”.