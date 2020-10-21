مستشفى ماتر أولبيا السارديني جاهز لإستقبال مصابي كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مستشفى (ماتر أولبيا) السارديني أنه يواجه الموجة الثانية من وباء كوفيد 19 معتمداً على خبرته السابقة، دون تعلق الخدمات الصحية، سواء على صعيد العيادات الخارجية أم العلاج في المستشفى، للمرضى الآخرين.

يذكر أن مستشفى (ماتر أولبيا) هو ثمرة تعاون بين الصندوق الوقفي لمؤسسة قطر ومؤسسة مستشفى أغوستينو جيميللي في العاصمة الايطالية روما.

وأوضح بيان للمستشفى أنه “قد التزم انطلاقا من شعوره المعتاد بالمسؤولية بنداء مقاطعة سردينيا للتجهز بشكل عاجل لاستقبال مرضى كوفيد 19″، لكن “دون وقف الخدمات المقدمة للمرضى الآخرين، وهو احتمال سيؤخذ بالاعتبار بالاتفاق مع إدارة الإقليم، فقط في حالة تعذر ضمان الأداء الكامل لكلا الخدمتين في ظل الأمن الصحي”.

وذكر المستشفى أن “الحفاظ على هدف مساعدة جميع المرضى، بالاتفاق مع المقاطعة وهيئة الرعاية الصحية، سيكون ممكنًا من خلال تخصيص الموظفين الذين سيعالجون مرضى كوفيد فقط لتلك الخدمة في الساعات القليلة المقبلة، والحفاظ على التمييز والفصل، ليس فقط في فضاءات المستشفى التي سيتم علاجهم فيها”، بل “وفي طرق الوصول إلى هيكلها وتدفقات العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى أيضا”.

وأشار البيان الى أن “كل ذلك سيتم بفضل الاستثمارات التي تم القيام بها خلال المرحلة الأولى من انتشار الوباء، بما في ذلك التصوير المقطعي الجديد وإنشاء جناح بـ14 سريرًا في بيئة ضغط سلبي، 8 منها في الأقسام العادية و6 في العناية المركزة الفرعية، والتراخيص الخاصة الناتجة عن تفعيل الإقليم لـ(لمناطق الصحية المؤقتة)، التي تقدمها الحكومة الوطنية في مرحلة الطوارئ”.

وأكد (ماتر أولبيا) أنه “لذلك، ستستمر الأنشطة التشخيصية والرعاية لصالح جميع المرضى غير المصابين بفيروس كوفيد، ولن يتم تعليق عمليات دخول الحالات الجديدة، في توازن مستمر وحكيم بين الحاجة لتلبية الطلب على خدمات الرعاية الصحية’، وسلامة الكوادر المتخصصة والمرضى، في تنظيم دقيق وإدارة للأماكن المخصصة لعلاج مرضى كوفيد 19”.