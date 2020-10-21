الحكومة الإيطالية: لا تدابير حاليا لحظر تجوال في أقاليم أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من الحكومة الإيطالية، إنه بعد أكثر من 15 ألف إصابة سجلت اليوم بكوفيد 19، هناك تصعيد مثير للقلق، لكن لا تدابير جديدة حاليا لحظر تجوال في أقاليم أخرى.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية من مصادر حكومية موثوقة، أنه “في الوقت الحالي لا نفكر في إجراءات جديدة، مقارنة بتلك التي انطوى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر مساء الأحد”، لكن “من الواضح، أن هناك انتباه ومراقبة للوضع”.

وفي غضون ذلك، بقي وزير الشؤون الإقليمية، فرانشيسكو بوتشا، أمس واليوم أيضا على اتصال بالمحافظين لبحث إجراءات تقييدية جديدة محتملة.

كما أوضح رئيس الوزراء كونتي نفسه اليوم في مجلس الشيوخ، أنه بعد لومبارديا وكامبانيا لا يمكننا استبعاد فرض “الإجراءات التقييدية” في مناطق أخرى.

بينما تؤكد مصادر من الأغلبية الحكومية أن “حكام مقاطعات آخرين” يدرسون الإجراء، من بينهم، بييمونتي، بل وحتى في لاتسيو، لا يُستبعد فرض حظر تجوال.

وخلصت المصادر الحكومية موضحة أن “المناطق الأخرى تتواصل مع الحكومة على أساس الوضع الخاص بحالة الوباء”.