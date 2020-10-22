محادثات مكثفة في لندن سعياً لاتفاق ما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبدأ اليوم في لندن محادثات مكثفة بين الطرفين الأوروبي والبريطاني في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل العلاقة بين دول التكتل الموحد وبريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد (بريكست).

وتعهد رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، بأن يكون للبرلمان الأوروبي كلمته في أي صفقة قد يتم التوصل إليها، فـ”الشفافية والوحدة أمران أساسيان كما كان الحال طوال المفاوضات”، حسب تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

هذا ويستعد الطرفان لمحادثات مكثفة خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل بداية العام الجديد، والذي سيشهد نهاية المرحلة الانتقالية وبداية مرحلة جديدة من العلاقات بين بروكسل ولندن تُحكم باتفاق جديد أو بقواعد منظمة التجارة العالمية في حال غياب مثل هذا الاتفاق.

هذا ويأتي الإعلان الأخير الصادر من لندن حول نيتها عدم السماح للمواطنين الأوروبيين المتورطين بجرائم تزيد مدة عقوبتها عن السجن لمدة عام واحد من دخول أراضيها بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لضيف مزيداً من التوتر على أجواء المفاوضات الحالية.

هذا ولم تعلق المفوضية الأوروبية على هذا الإعلان، مكتفية بالتأكيد بأن المحادثات القادمة ستكون حاسمة، حيث قال المتحدث باسمها دانيال فيري: “نحن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم ولا نستطيع التكهن بما يحمله لنا المستقبل”.

و لا ترغب المفوضية بمنح بريطانيا حق الاطلاع على محتويات قواعد بياناتها الأمنية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يغطي مختلف القطاعات والقضايا.

وكان زعماء الدول الأوروبية قد أصدروا بياناً خلال قمتهم الأخيرة الأسبوع الماضي حثوا فيه بريطانيا على بذل مزيد من الجهد، مؤكدين أن ما تم احرازه حالياً غير كاف للتوصل إلى اتفاق.