جائزة سخاروف تُمنح للمعارضة في بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر البرلمان الأوروبي اليوم منح جائزة سخاروف لحقوق الانسان للمعارضة في بيلاروسيا، تقديراً لها على نضالها السلمي لأجل الديمقراطية وضد سلطة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقد حظي ترشيح المعارضة البيلاروسية لجائزة سخاروف بدعم كبرى المجموعات في البرلمان الأوروبي خصوصاً الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين.

واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي أن الجائزة التي تمنح للمعارضة البيلاروسية تعبر عن دعم الاتحاد لتطلعات الشعب الديمقراطية: فـ”لدى الشعب في هذا البلد قوة الحقيقة التي لا تستطيع القوة الغاشمة هزيمتها”، حسب تغريدة له على موقع (تويتر).

وستمنح هذه الجائزة إلى زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا المقيمة حالياً في ليتوانيا، والتي اعتبرت ان هذه الجائزة تعطي “إشارة إيجابية للشعب لمتابعة نضاله من أجل الكرامة الإنسانية والحقوق”.

يذكر أن المعارضة البيلاروسية قد بدأت قبل أشهر احتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس لوكاشينكو.