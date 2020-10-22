مسؤول فاتيكاني: لا انفتاح من البابا على اقتران مثليي الجنس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول فاتيكاني إن البابا فرنسيس ” لا ينفتح بأي حال من الأحوال على الزواج بين مثليي الجنس”.

وأضاف المونسنيور مارتشيللو سيميرارو، المحافظ الجديد لمجمع قضايا القديسين خلفاً للكاردينال أنجيلو بيتشّو المنتهية ولايته، أن “البابا يعلم جيدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك خلط بين الأسرة التي يريدها الله، وهي الاتحاد بين الرجل والمرأة المنفتحين على الإنجاب، وأي نوع آخر من الاتحاد”.

وحذرّ المونسنيور سيميرارو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، من “التسرع بالاستنتاجات، ففرنسيس يقول ببساطة إنه إذا كان هناك شخصان، حتى من نفس الجنس، قررا العيش معًا، في شكل من أشكال التعايش المستقر، فلهما الحق في ضمان حماية قراراتهما”.

ورأى سيميرارو أن “البابا باختصار، لا يقلب العقيدة كونه مخلص لها. إنه يعرف جيدًا ما يقوله التعليم المسيحي للكنيسة ويشاطره. وفيما يتعلق بالواقع الأسراري للزواج (من أسرار الكنيسة السبعة)، يجب إعادة تأكيد بعض المفاهيم”.

وتابع مبينا أن “اللغة القانونية تسير في اتجاه معين، لكن الزواج بالنسبة للكنيسة ليس مجرد عقد قانوني، بل هو أمر مختلف تمامًا، وهو أمر لا ينكره البابا إطلاقاً”. وأعترف بأن “نبرات اليوم تختلف عن نغمات الماضي بالتأكيد”. لكن “المجتمع تغير كثيرًا أيضًا، وبالتالي تغيرت الكنيسة”. واختتم بالقول “هذه السنوات لم تذهب سدى، ولحسن الحظ جعلت الجميع يقْدمون على خطوات مهمة إلى الأمام”.