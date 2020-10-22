اتفاق إسرائيلي-بحريني لتسيير رحلات جوية مباشرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وقعت إسرائيل ومملكة البحرين، اليوم الخميس، اتفاقا لتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: “نصنع التاريخ. كل يوم يجلب انفراجا جديدا. بموجب اتفاقيات إبراهيم، اتفاقية الطيران مع البحرين تفتح ليس خطا مباشرا بين البلدين فحسب، وإنما هي تجعل آسيا والباسيفيك أقرب بالنسبة للسياح الإسرائيليين”.

وأضاف: “هذا هو يوم مجيد آخر بالنسبة للسلام”.

وبموجب الاتفاق فإنه يتم تسيير 14 رحلة تجارية جوية مباشرة بين تل أبيب والمنامة خمس رحلات شحن أسبوعيًا وعدد غير محدد من الرحلات بين البحرين ومدينة إيلات.

ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية بين الدولتين الأسبوع المقبل بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

واعتبرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف أن “هذا الاتفاق يمثل دفعة وتشجيع لمستقبل الطيران والسياحة والتجارة”.

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا يوم الأحد اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية سلمية بين البلدين.

ووقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقا مشابها يوم الإثنين.

وباتت الرحلات بين إسرائيل والإمارات والبحرين قصيرة نسبيا بسبب سماح السلطات السعودية للطائرات الإسرائيلية والقادمة او المغادرة من تل ابيب بالمرور في أجوائها.

وتقول إسرائيل إن هذه الاتفاقيات ستسمح لشركات الطيران بتسيير رحلات رخيصة إلى اسيا عبر اجواء السعودية والبحرين والإمارات.