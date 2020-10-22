بوريل يدعو الأطراف الخارجية للامتناع عن تغذية الصراع في ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جميع الأطراف الخارجية الامتناع عن أي عمل من شأنه تغذية واذكاء الصراع في إقليم ناغورنو كاراباخ ووقف الخطاب التشهيري والعدائي.

جاء النداء خلال لقاء جرى اليوم في بروكسل بين بوريل والرئيس الأرمني آرمين سركيسيان، تمحور حول الصراع العسكري القائم حالياً بين أرمينيا وأذربيجان في الإقليم.

وكرر المسؤول الأوروبي التزام بروكسل بالعمل من أجل مساعدة الطرفين المتصارعين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ملاحظاً عدم احترامهما للهدنتين السابقتين في 10 و17 الشهر الجاري.

ويؤكد الأوروبيون على أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية هي المخولة التعامل بشكل رئيسي مع أزمة الإقليم. ودعا بيان صدر عن مكتب بوريل الطرفين إلى “العودة إلى التفاوض بسرعة وبدون شروط مسبقة”.

وكان بوريل قد أجرى سلسلة اتصالات إقليمية ودولية من أجل المساعدة على التوصل إلى وقف اطلاق نار في الإقليم.