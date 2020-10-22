دي مايو يشارك في وزاري 5+5 لدول غرب المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس “اهتمام إيطاليا الاستراتيجي باستقرار وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط “​​، مشددًا على المساهمة الإيجابية لمجموعة دول جوار (5+5) لغرب المتوسط في التعاون بين ضفتيه.

جاء ذلك لدى مخاطبته اجتماع لوزراء خارجية حوار 5+5، في نسخته الـ16 والذي انعقد برئاسة مشتركة تونسيةمالطية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

ووفق الخارجية الايطالية، تم “إيلاء اهتمام خاص لقضايا الأمن الإقليمي – بما في ذلك ليبيا ومنطقة الساحل والإرهاب – ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا على وجه الخصوص ، شدد رئيس رئيس الدبلوماسية الايطالية على “أهمية الدعم المتماسك لتحقيق الاستقرار في البلاد التزاما بالخطوط التي حددتها الأمم المتحدة وفي إطار عملية برلين”.

وأعرب دي مايو عن “دعم إيطاليا الثابت للتوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار من خلال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة” (5+5)، التي تجتمع في جنيف هذه الأيام ولإطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي-الليبي، واصفا ذلك بـ”اللحظة الأساسية لتحديد المستقبل المؤسسي لليبيا وفق نهج شامل”.

وتشمل دول (5+5) لغرب المتوسط كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال على الضفة الشمالية، وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا على الضفة الجنوبية للمتوسط.

وشارك في الاجتماع، الذي جاء تحت عنوان (معا من أجل الأمن الجماعي والشراكة في الحوض الغربي للمتوسط)، كل من الممثل الاعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، والأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، والأمين العام لإتحاد المغرب العربي، ورئيسة مؤسسة (أنا ليندا) الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، والرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.