ايطاليا:136 وفاة جديدة بكورونا والاصابات تتجاوز 15 ألفا لليوم الثاني على التوالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-اعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الخميس عن 16 ألفا و79 حالة ايجابية لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء 170 ألفا و392 اختبار جزيئي (RNA)، بينما كانت تلك المعلنة مساء أمس الاربعاء 15آلفا و199 اثر 177 ألفا و848 مسحة اختبار. وارتفعت بذلك نسبة الحالات الايجابية الى عدد الاختبارات من 8.5% الى 9.4%.

ووفق بيانات اليوم تم تسجيل 136 حالة وفاة جديدة وذلك غداة الاعلان (مساء أمس الاربعاء) عن 127 وفاة.

ويرتفع بذلك العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، الى 36 ألفا و968 حالة وفاة.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 169 ألفا و302.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 259 ألفا و456، بعد أن تماثل ألفان و82 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 465 ألفا و726.

أما العدد الاجمالي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات اليوم فيبلغ 9 آلاف و694، بعد أن انضم اليهم 637 مريضا بين أمس واليوم، من بين هولاء هناك 992 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 66 مريضا)