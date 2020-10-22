سالفيني: وجود الآلاف من المصابين بكوفيد-19 لا يعني الآلاف من المرضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض، ماتيو سالفيني على أن وضع وباء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) “يختلف اليوم تماما عن ذلك في فصل الربيع الماضي”، حيث أكتظت حينها وحدات العناية المركزة بالمرضى.

وجدد سالفيني رفضه فرض إغلاق كامل في حال استمر المنحنى الوبائي في الارتفاع. وقال في تصريحات اذاعية اليوم الخميس، “يجب القيام بالأشياء بحكمة وحس سليم، على أساس علمي”. وأردف منوها بأنه “في هذه اللحظة هناك الآلاف من الإصابات بالفيروس، لكن هذا لا يعني أن هناك الآلاف من المرضى”.

وقال سالفيني “المصاب لا يعني انه مريض. فالأرقام تكشف أن الاستشفاء في غرف العناية المركزة يمثل حالة مختلفة تمامًا عن تلك في الربيع الماضي”، في اشارة الى وجود عدد أقل بكثير في غرفة العناية الان (حوالي ألف مريض) مقارنة بأكثر من أربعة آلاف خلال ذروة تفشي الجائحة في شهري آذار/مارس-نيسان/أبريل الماضيين.