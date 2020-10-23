تراجع ثقة المواطنين الايطاليين بمؤسسات الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشف مسح لمؤسسة (اوروباميتر) التابعة للجهاز التنفيذي الاوروبي تراجعا كبيرا في ثقة المواطنين الإيطاليين بمؤسسات الاتحاد الاوروبي خلال أزمة وباء كوفيد-19.

ووفق (اوروباميتر)، انخفضت ثقة الايطاليين في مؤسسات الاتحاد إلى 28%، لتصل إلى أدنى مستوى في أوروبا.

ومقارنة بالاستطلاع الأخير في خريف 2019 ، تراجعت ثقة الإيطاليين بعشر نقاط مئوية

وعند سؤالهم عن رضاهم عن إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الوباء، قال 58% من الإيطاليين إنهم “غير راضين”، مسجلين رابع أسوأ نتيجة في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت أدنى مستويات الثقة في فرنسا (30%) واليونان (32%)، بينما ارتفعت بالمقابل في كل من أيرلندا (73%) والدنمارك (63%).