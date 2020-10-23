مسؤول صحي إيطالي: الحكومات تخشى اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – لاحظ مسؤول صحي إيطالي أن الحكام في إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا يترددون في اتخاذ تدابير تقييدية أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا”، مبينا أن “هذه الاستراتيجية تؤدي إلى نتائج عكسية”.

وأضاف مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي، محذراً في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (Dpa): “إنهم يترددون، يخافون من الإضرار بالاقتصاد، لكنهم لا يفهمون أنهم بهذه الطريقة يتسببون في مضاعفة الضرر”.

وأوضح ريتشاردي أن تأجيل فرض القيود الى المستقبل القريب، “سيجعل الحكام مضطرين بعد ذلك إلى اتخاذ قرارات تؤدي إلى الإغلاق التام، وهو أكثر ضررا بالاقتصاد”. وتابع “إن نظرنا من حولنا، نرى بوضوح أن السياسيين، حتى أولئك الذين يتمتعون ببعد الرؤية، يجهدون في اتباع آراء المجتمع العلمي”.

وفي معرض اشادته بإدارة الأزمة الألمانية، أشار المستشار الصحي الى أن “المستشارة أنجيلا ميركل تعد من بين الاستثناءات القليلة”، لكن “الوضع سيزداد سوءًا في ألمانيا أيضًا، إن لم يتم اتخاذ القرارات اللازمة”.

هذا وتأتي كلمات ريتشاردي بعد تسجيل 16 ألف حالة يوم أمس في إيطاليا، والذي عندما سئل عن مدى سوء الوضع في البلاد بمقياس بين 1 ـ 10، أجاب برقم سبعة.

وذكر المسؤول الصحي أنه “على أية حال، توقعت أنه سيكون لدينا 16 ألف حالة جديدة يوميًا بحلول عيد الميلاد، وقد وصلنا إلى ذلك بالأمس”. واختتم بالقول “لذا، يمكنك أن نفهم جيدًا مدى عدم استدامة الوتيرة المتبعة على الإطلاق”.