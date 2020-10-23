برلماني إيطالي: يجب الآن تعزيز وقف إطلاق النار الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن “علينا الآن تعزيز وقف إطلاق النار”، الذي توصلت إليه أطراف النزاع الليبية اليوم.

وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بييرو فاسينو على (تويتر) الجمعة، أنه “ينبغي حماية وقف إطلاق النار من مخاطر الانتهاكات”، فضلا عن “تسريع الحوار السياسي بين جميع الأطراف الليبية، بهدف التوصل الى حل سياسي تفاوضي ومشترك يمنح ليبيا السلام والأمن والاستقرار”.

من جانبها غرّدت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني على منصة (تويتر)، قائلة، إن “الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا إنجاز كبير للأمم المتحدة والدول التي عملت دائما مثل إيطاليا، على وقف الصراع المسلح والتدخل الخارجي، والتي التزمت بإحياء الحوار الليبي”.