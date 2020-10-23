إيطاليا: تجاوز إصابات كوفيد 19 الـ19 ألفاً واقتراب الضحايا من المائة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تجاوز الإصابات بكوفيد 19 الـ19 ألف حالة، واقتراب عدد الضحايا من المائة في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فإن “هناك 19143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تسجيل 91 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 37,059 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وكشف التقرير عن أنه، “منذ يوم أمس، تم إجراء 182,032 تحليل كشف جديد عن العدوى بفيروس كورونا”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “عدد المرضى المقبولين في أقسام العناية المركزة بالمشافي بلغ 1049 مريضاً”، وهم “بزيادة بحاصل 57 حالة”.