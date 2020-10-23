نتنياهو عن الاتفاق مع السودان: يا له من تحول هائل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، معتبرا القرار السوداني “تحولا هائلا”.

وقال نتنياهو، في بيان مصور “نعلن اليوم عن تحقيق انفراج درامانيكي آخر للسلام حيث دولة عربية أخرى تنضم إلى دائرة السلام وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل”.

وأشار الى انه “في العاصمة السودانية الخرطوم تبنت الجامعة العربية في العام 1967 ثلاثة لاءات: لا للسلام مع إسرائيل، لا للاعتراف بإسرلئيل ولا للمفاوضات مع إسرائيل”.

وقال “لكن اليوم الخرطوم تقول نعم – نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرلئيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل. هذا هو عصر جديد. عصر السلام الحقيقي”.

وأضاف “هذا هو سلام يتوسع ليشمل دولا عربية أخرى – ثلاث منها صنعت السلام معنا خلال الأسابيع الأخيرة”.

واعلن نتنياهو إن “بعثات سودانية وإسرائيلية ستجتمع قريبا من أجل بحث التعاون في العديد من المجالات، ومن ضمنها الزراعة والتجارة ومجالات هامة أخرى بالنسبة لمواطنينا”.

وقال “السماء السودانية مفتوحة الآن أمام إسرائيل. هذا يسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة واقصر بين إسرائيل وأقريقيا وامريكا الجنوبية”.

وأضاف “أشكر رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك”.

وتابع نتنياهو “وأود ان أشكر مرة أخرى الرئيس ترامب وفريقه على دورهم في هذا الحراك التاريخي المهم. نوسع دائرة السلام. أشعر بانفعال كبير ويا ليت تتوسع دائرة السلام اكثر”.