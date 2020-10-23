الرئاسة الفلسطينية وحماس تدينان موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع اسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعربت الرئاسة الفلسطينية عن “إدانتها ورفضها” لاعلان السودان الموافقة على “تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين”، لأنه “مخالف لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية”، بينما وصفته حركة (حماس) بأنه “مشين ومهين ولا يليق بالسودان”.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تجدد الرئاسة التأكيد، على أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”، مشددة على أن “الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967”.

وقالت “سوف تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة”.

وبدورها، قالت حركة حماس في بيان “تلقى شعبنا الفلسطيني البطل، ومعه كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم خبر موافقة حكومة السودان على تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ببالغ الصدمة والإدانة والاستنكار”.

وأضافت “إننا في حركة حماس نعبر عن إدانتنا وغضبنا واشمئزازنا من هذا التطبيع المشين والمهين الذي لا يليق بالسودان شعبًا وتاريخًا ومكانةً ودورًا كدولة عمق داعمة لفلسطين وقضيتها ومقاومتها”.

ودعت حماس “شعب السودان البطل إلى رفض هذا الاتفاق العار والذي لن يجلب للسودان استقرارًا ولا انفراجًا كما يدعون، بل سيأخذ السودان نحو المزيد من التشتت والتضييق والضياع، وسيؤدي إلى المزيد من هيمنة الاحتلال الصهيوني على مقدرات شعوبنا وأمتنا، ويمثل اختراقًا وضربًا لمصالح الأمة وتمزيق صفوفها، وفي المقدمة منها تمزيق السودان نفسه”.

وقالت “يقيننا وثقتنا بشعوب أمتنا أنها لن تنجر لهذا المستنقع كما فعلت بعض الأنظمة والحكومات، وستبقى شعوب أمتنا نابضة بحب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، والإخلاص للقضية الفلسطينية حتى تطهير فلسطين من رجس الغزاة الصهاينة الغاصبين”.