عالم فيروسات إيطالي: وسائل النقل العام لا يمكن تحسينها والأفضل تجنبها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم فيروسات إيطالي إن “وسائل النقل العام لا يمكن تحسينها مطلقاً”، حيث “لا يمكن إجراء عشرات أو مئات آلاف الاستثمارات بين عشية وضحاها، لتحويلها إلى أماكن آمنة من مخاطر كوفيد 19”.

واوصى مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، أندريا كريزانتي، في تصريحات إذاعية الاثنين، بتجنب مترو الأنفاق، وقال “أتحدث بدون خبرة لأنني لم أستخدمه طيلة إقامتي في بادوڤا مطلقًا، وأوصي بتجنبه إن أمكن”.

وأردف “لكن إن استوجب الأمر، فمن الأفضل استخدامه المترو بارتداء كمامة جيدة من نوع (Ffp2)”، ولو كان “صحيحًا أنها بسعرٍ لا يستطيع الجميع السماح لأنفسهم به يوميا”. لذلك، “بافتراض عدم إمكانية تحسن وسائل النقل، وتعذر تجنبها على الجميع”، فبالنسبة لكريزانتي “كل ما يجب فعله هو ركوب الحافلة بارتداء كمامة (Ffp2) أو الجراحية، وتعقيم اليدين بمجرد تركها، والبقاء هادئين على متنها، قدر الإمكان”.

ووفقًا لعالم الفيروسات، فإنه “بصرف النظر المراقص الليلية التي أغلقت أخيراً”، فـ”جميع الحالات التي يقف فيها كثير من الناس ويشربون، خطيرة، كونهم يرغمون في النهاية على التخلي عن الحذر”، كذلك “لأن الكحول يغير سلوكهم أيضًا وللأسف”، فـ”يتم إضعاف وسائل الدفاع الشخصية ويُخلق مزيج شيطاني”.

أما عن سبل تجنب العدوى يومياً، فقد قال كريزانتي “أنا شخصياً، أحاول توخي الحذر، تجنب الأماكن المزدحمة، محاولة التردد على الأماكن المفتوحة فقط، وقد قللت من الزيارات المنزلية بين الأصدقاء أيضًا”.