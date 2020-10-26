وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بإنشاء قاعدة عسكرية في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أثينا- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي إن “إسرائيل لن تسمح لإيران بإنشاء قاعدة عسكرية في سورية، ويجب أن نستمر في تطبيق حظر السلاح ومنع إيران من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان ارسلته لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إن أقوال اشكنازي جاءت خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال زيارة إلى أثينا.

وأشارت إلى انه “يعد هذا الاجتماع الأول للوزراء بعد مكالمتين هاتفيتين بينهما”.

وعرض أشكنازي على لافروف “التطورات الإيجابية في عملية السلام في الشرق الأوسط ، وتوقيع اتفاقية السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، واتفاقيات التطبيع مع البحرين والسودان”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية “ركز الحديث على الملف الإيراني، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ، والتعامل مع المنظمات الإرهابية ، وعلى وجه الخصوص حزب الله”.

وقال أشكنازي: “إسرائيل تقدر الحوار والتنسيق مع الحكومة الروسية لمنع إيران من ترسيخ موطئ قدم لها في سورية. وعلينا أن نواصل العمل بحزم لمنع تسرب الأسلحة والأسلحة الدقيقة إلى أيدي حزب الله في لبنان”.

وناقش وزيرا الخارجية أيضا “دفع الأجندة الثنائية الواسعة” بين البلدين. وفي هذا الصدد، فقد رحب أشكنازي ولافروف بالتحضيرات للاجتماع المخطط له عبر الإنترنت للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين روسيا وإسرائيل واتفقا على تعزيز استكمال التصديق على اتفاقية التبني بين البلدين ودراسة أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في الكفاح العالمي ضد فيروس كورونا.