أوروبا تسعى لتعزيز الشفافية في مجال بيع الأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلقت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قاعدة بيانات على الانترنت، لتسمح لكافة المعنيين والمهتمين بالتشاور وتحليل المعلومات المتعلقة بصادرات السلاح.

وتوفر قاعدة البيانات معلومات حول قيمة ووجهة السلاح وأنواع التراخيص والصادرات الفعلية للدول الأعضاء من مختلف أنواع الأسلحة للفترة ما بين 2013-2019.

وسيتم تحديث قاعدة البيانات هذه على أساس سنوي، حسب بيان صدر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل اليوم.

وجاء في البيان: “إن الهدف من انشاء قاعدة البيانات هو تعزيز الشفافية وتوفير معلومات لجميع المهتمين بالصادرات الأوروبية من الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم معلومات عن وجهتها”.

ويقر الاتحاد الأوروبي بأن اصدار تراخيص تصدير الأسلحة يدخل في صلاحيات السلطات المحلية للدول الأعضاء، لكنه يؤكد على وجود معايير مشتركة على الدول الأعضاء احترامها عند ابرام وتنفيذ هذا النوع في الصفقات.

ويرى الأوروبيون أن للسلاح دور هام في الحفاظ على الأمن والسلام في العالم، لكن يجب استخدامه وفق القوانين الدولية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته قد تعرض لانتقادات شديدة خاصة خلال السنوات الماضية بسبب مبيعات أسلحة استخدمت من أجل تغذية حروب وصراعات أهلية واقليمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط.