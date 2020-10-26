ايطاليا توصي مواطنيها بتجنب السفر للخارج بسبب جائحة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أوصت وزارة الخارجية المواطنين الايطاليين بتجنب السفر الى الخارج نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي لـ كوفيد-19 في أوروبا.

وحثت الخارجية على مؤقعها على شبكة الانترنت جميع المواطنين بتجنب السفر إلى الخارج إلا لأسباب ضرورية للغاية.

ولفتت إلى أنه نظرًا للعدد الكبير من الإصابات في العديد من البلدان الأوروبية، لا يمكن استبعاد المزيد من القيود المستقبلية على السفر، مما قد يؤدي إلى تعقيد العودة إلى إيطاليا.

كما أنه نوهت بامكانية حدوث مشكلات مماثلة أو ربما أكبر في العودة إلى الوطن في حالة السفر إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي.