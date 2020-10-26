مبعوث الأمم المتحدة: تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية بسبب وقف التنسيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-نيويورك- ناشد منسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،السلطة الفلسطينية استئناف تنسيقها مع إسرائيل وقبول عائدات المقاصة.

وقال في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، “تتقوض جدوى السلطة الفلسطينية بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفاقمت بسبب القرار الفلسطيني بإنهاء التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل”.

وأشار إلى أنه “تنبع الأزمة المالية في المقام الأول من انهيار عائدات الضرائب المحلية خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كوفيد -19 ومن رفض الحكومة استلام إيرادات المقاصة”.

وقال “إن الأمم المتحدة على استعداد للتوسط في إيجاد حلول للأزمة المالية ولإقامة الاقتصاد الفلسطيني على أسس أفضل. وأكرر دعوة الأمين العام للطرفين لإعادة النظر في طبيعة علاقتهما الاقتصادية وتحسينها بما يعود بالنفع على الشعبين”.

وأضاف “وفي هذا السياق ، أناشد القيادة الفلسطينية استئناف تنسيقها مع إسرائيل وقبول عائدات المقاصة وهي أموال تخص الشعب الفلسطيني ولا يمكن استبدالها بتمويل من المانحين. عندما تسمح ظروف الصحة العامة ، ينبغي على إسرائيل تسهيل حركة العمال والبضائع الفلسطينيين إلى إسرائيل وبين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من جانبه، يجب على المجتمع الدولي تسريع المبادرات الإنسانية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك تلك المبينة في خطة الاستجابة الإنسانية وخطة الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد -19”.

وأشار ملايدنوف إلى أن السلطات الإسرائيلية أقرت منتصف الشهر الجاري إقامة نحو 5000 وحدة سكنية استيطانية. وقال “إن استئناف النشاط الاستيطاني الكبير ، الذي يأتي بعد انقطاع دام ثمانية أشهر في منطقة التقدم السكني في المنطقة ج ، هو مصدر قلق كبير”.

واضاف ” في حين أن موقع هذه الوحدات مثير للقلق بشكل خاص ، فإنني أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام. يجب أن تتوقف الأنشطة المتعلقة بالاستيطان لأنها تقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين القابل للحياة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة”.

كما لفت إلى انه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 59 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة (ج) وثلاثة في القدس الشرقية ، مما أدى إلى تشريد 82 فلسطينيًا ، من بينهم 23 امرأة و 40 طفلاً ، وأثر على 200 آخرين. تم تنفيذ عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح البناء الإسرائيلية ، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها”.