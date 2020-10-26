ايطاليا: تسجيل 141 وفاة بكورونا و17 الف اصابة بالفيروس خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الاثنين عن 141 حالة وفاة جديدة جراء وباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما انخفضت الاصابات اليومية الى 17 الفا و12 حالة ايجابية للفيروس غداة الاعلان (مساء امس الاحد) 21 ألفا و272.

ويعود الانخفاض في الاصابات المعلنة اليوم الى اجراء عدد اقل من الاختبارات الجزيئية (RNA)، للكشف عن الفيروس خلال نهاية الاسبوع، حيث تم اجراء 124 ألفا و686 مقابل 161 ألفا و880 المعلنة أمس والتي عادت تعود الى ال24-48 ساعة الماضية.

في الواقع، ارتفعت نسبة الحالات الايجابية اليوم الى 13.6% (ما يعادل 14 حالة ايجابية في كل 100 اختبار) بينما كانت أمس 13.1%.

ويرتفع اليوم العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، الى 37 ألفا و497 حالة وفاة.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 236 ألفا و684.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 268 ألفا و626، بعد أن تماثل ألفان و423 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 542 ألفا و789.

أما العدد الاجمالي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات اليوم فيبلغ 12 ألفا و997، بعد أن انضم اليهم 991 مريضا بين أمس واليوم، من بين هولاء هناك ألف و284 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 76 مريضا)