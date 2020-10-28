عالم مناعة إيطالي: لا لغلق المدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد أخصائي مناعة إيطالي القول: “أنا لا أتفق مع فكرة إغلاق بعض المدن الكبرى”.

وأضاف الأخصائي بعلم المناعة والحساسية السريرية، وأستاذ الوقاية العامة والتطبيقية في جامعة (بيغاسو) ماورو مينيللي، أنه “لا للإغلاق العام في بعض المناطق الحضرية الكبرى، مثل ميلانو ونابولي، التي شهدت ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة”.

وأوضح عالم المناعة “لماذا لا نتساءل، على سبيل المثال، لماذا لم تبدأ الموجة الجديدة للعدوى في بداية شهر أيلول/سبتمبر، بعد الافتتاح غير الرسمي إلى حد ما، للمطاعم، الحانات، الفنادق وغيرها”، والتي “لم تخلو بالتأكيد من الاختلاط والاتصال على نطاق واسع بين الناس؟”.

وذكر مينيللي أنه “يمكن بالتالي أن تكون النقطة الحاسمة التي يجب أخذها بالاعتبار، بالإضافة إلى إعادة الافتتاح الكبيرة لخدمات الإدارة العامة التي بدأت مباشرة بعد العطلة الصيفية، الاكتظاظ في وسائل النقل العام الذي يرتبط وثيقا ببداية المدارس”، لكن “ليس ذلك وحسب، نظراً لأن وسائل النقل العام كانت تستخدم بكثافة من قبل مجموعات كبيرة من الناس”.

واقترح أخصائي المناعة أنه “لماذا لا نأخذ بالاعتبار الفكرة الأساسية المتمثلة بتقليل كثافة الطلاب على سبيل المثال، ربما بتأخير وقت دخولهم إلى الفصول الدراسية بالمدرسة الثانوية مع إمكانية استخدام التدريس عن بُعد جزئيًا أيضًا؟”.

ونوه مينيللي بأنه “برصد توقيت الإصابات التي عادت للظهور بقوة لا في أواخر آب/أغسطس بل بين نهاية أيلول/سبتمبر وأوائل تشرين الأول/أكتوبر، ومن خلال تقييم بيانات التتبع التي يرعاها علماء الأوبئة المتميزين بقوة”، واختتم متسائلا “ألن يكون من المنطقي تحديد مواقع زيادة خطر العدوى بكثافة وإغلاق تلك الأكثر خطرا بشكل واضح؟”