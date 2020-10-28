وفد حماس ينهي مشاورات في القاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القاهرة – انهى وفد من حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة الفلسطينية.

وقالت حركة (حماس) في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أنهى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين”.

وأضافت أن اللقاءات “بحثت خلالها العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية على مستوى الإقليم”.

وتابعت أن اللقاءات بحثت “سبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية، وسبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه”.

ولفتت إلى ان “وفد قيادة الحركة وجد حرصا مصريا على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة”.

وتقول فصائل فلسطينية إنها بانتظار موافقة المكتب السياسي لحركة (حماس) على اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.

وترجح مصادر فلسطينية عقد اجتماع قريب للفصائل الفلسطينية في القاهرة في حال التوافق على اعلان الانتخابات.