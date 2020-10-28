ميشيل: تلزم كفاءة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن “الوضع معقد للغاية وبالتأكيد هناك ردود فعل اجتماعية. ولهذا السبب من الضروري أن نكون كفوئين وأن نثبت أن استراتيجيتنا فاعلة لاحتواء انتشار الفيروس، بل وللحد من الآثار السلبية من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية أيضًا”.

ووصف ميشيل في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الأربعاء، الوضع من ناحية انتشار العدوى في أوروبا بأنه “خطير ومقلق”. وأكد أنه “يجب أن نتحرك وعلى وجه السرعة، كما يجب أن نكون أكثر كفاءة”.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي الى “الحاجة إلى مزيد من الكفاءة في تتبع الفيروس قبل أن يصيب المواطنون بعضهم البعض”، مشدداً على “الحاجة إلى تخطيط قوي، وإلا، فسنواجه في الأشهر المقبلة عمليات إغلاق مكثفة الى حد ما وبشكل منهجي”.

وخلص المسؤول الأوروبي الى القول إن “الأمر يتعلق بإجراءات تؤدي إلى آثار حتى بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة للغاية”.