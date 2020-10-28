ميشيل: تفاؤل بإمكانية إيجاد لقاح ضد كوفيد 19 نهاية العام أو بداية العام المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى لقاح ضد كوفيد 19 بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وكان المسؤول الأوروبي يدلي بتصريحات صحفية اليوم لإذاعة فرنسية أشار فيها إلى إمكانية توفر ثلاثة أو أربعة أنواع من اللقاحات ضد الوباء في الأسواق خلال الفترة القادمة.

وطمأن ميشيل الجمهور في دول الاتحاد إلى أن المفوضية كانت وقعت عدة عقود لتوفير جرعات كافية من اللقاحات.

لكنه استطرد قائلاً: “مع ذلك، فنحن لا نملك عصا سحرية ولا نستطيع أن نقدم اللقاح للجميع مرة واحدة”.

ولم يستبعد ميشيل ظهور مشاكل وعقبات لوجستية في مجالات نقل وتخزين اللقاحات وأيضاً في مجال حملات التوعية، “لهذا السبب سأتحدث مع زعماء الدول والحكومات من أجل اتخاذ قرارات على المستوى الأوروبي”، على حد قوله.

هذا ويأتي حديث ميشيل عشية قمة أوروبية استثنائية ستعقد غداً عبر دائرة فيديو مغلقة للسماح لزعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالتشاور بشأن تطورات الوباء والجهود الجارية للبحث عن لقاحات والتدابير “الموحدة” بشأن التنقل داخل وخارج الاتحاد.

وتشهد معظم الدول الأوروبية حالياً موجة ثانية من وباء كوفيد 19، يُعتقد أنها أشد فتكاً من الأولى التي اجتاحت القارة ومختلف انحاء العالم الربيع الماضي.