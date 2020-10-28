برلماني إيطالي: على الاتحاد الأوروبي مطالبة أردوغان بوقف عدوانيته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض، إن على الاتحاد الأوروبي أن يطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف عدوانيته.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ماتيو بيريغو، أن “من جانب الرئيس أردوغان، تم توجيه هجمات وإهانات غير المقبولة ضد فرنسا والرئيس (إيمانويل) ماكرون”.

وذكر البرلماني أنه، “لذلك، فعلى أوروبا رفع صوت واحد متضامن، وإدانة العنف اللفظي والتمييزي بشدة، والذي أصبح بشكل متزايد، المرآة التي يختفي وراءها الهدف التوسعي الإقليمي لتركيا، الممتد من البحر المتوسط ​​إلى ناغورنو كاراباخ مرورا بسوريا وليبيا”.

وأشار نائب (فورتسا إيتاليا) في مذكرة، الى أن “على أوروبا أن تطالب بوضع حد لهذا الموقف الخطير، العدواني والمضطرب، فحرية وتاريخ قارتنا معرضان للخطر”.

وخلص بيريغو مبينا أن “الرئيس أردوغان، بدلاً من التحدث بشكل غير لائق عن المحرقة، التي تعتبر إلى جانب الإبادة الجماعية للأرمن مآسي القرن الماضي، فليعمل على تحقيق الاستقرار في المناطق المشمولة بمبادرات قواته المسلحة”.