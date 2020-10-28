إيطاليا تحظى بـ127 ألف “مواطن جديد” عام 2019

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر ملف إحصائي إيطالي أن اكتساب الجنسية الإيطالية كدولة هجرة منذ ثلاثين عامًا على الأقل، يبقى مستمراً، حيث شهدت البلاد زيادة في أعداد الحاصلين على الجنسية لأسباب يعترف بها التشريع.

وانبثق عن النسخة الثلاثين للملف الإحصائي عن الهجرة لعام 2020، الذي تم تحريره من قبل معهدي (Idos) و (Confronti)، أن “ذروة عمليات الاستحواذ على المواطنة الإيطالية كانت عام 2016، الذي تم تسجيل أكثر من 200 ألف عملية”.

وذكر الملف أنه “يمكن ملاحظة أسباب انعكاس الاتجاه في العام التالي، والتي تم تأكيدها لاحقًا خلال عام 2018، في تقويمات الهجرة التي نظمت الإدخالات والأوقات اللازمة لتقديم الطلبات، وكذلك في الأوقات الطويلة لإنجازها من قبل المكاتب المختصة”.

وأشار الملف الإحصائي الى أنه “بعد الانخفاض المسجل خلال العامين الماضيين، ففي عام 2019، ارتفع عدد المواطنين الذين أصبحوا إيطاليين عن طريق الحصول على الجنسية”، حيث “كان هناك 127 ألفًا، 24 شخصا من بين كل ألف مواطن أجنبي”، أي “بزيادة بنسبة 13٪ عن عام 2018”.

وقال ملف (Idos ـ Confronti) أنه “منذ عام 2012، أصبح عدد المواطنين الإيطاليين المكتسبين أكثر من مليون، مما يؤكد عملية اندماج واستقرار متزايدين للسكان المهاجرين وللأجيال الثانية منهم”.