ساسولي: حاجة لحوار استراتيجي جديد مع الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي: “نحن بحاجة إلى حوار استراتيجي جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يكون بمستوى التحديات التي يضعها العالم أمامنا”.

هذا ما جاء في تصريحات تضمنها ملحق سياسي لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) نشر الأربعاء، قبل أقل من أسبوع على يوم الانتخابات الأمريكية.

وأكد ساسولي القول: “أملنا أن تشارك الإدارة الأمريكية الجديدة بالالتزامات المتعددة الأطراف”، والتي “تمتد من البيئة الى الأمن، مروراً بالتغيّر المناخي”.

ونوه المسؤول الأوروبي بأنه، “نريد أن نستثمر في إحياء العلاقات عبر الأطلسي”، واختتم بإستعارة رياضية، قائلا، “إننا نعتبر الولايات المتحدة جزءًا أساسيًا من ساحة لعبنا”.