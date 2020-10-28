البابا للمؤمنين: لنبق على بعد المسافات عن هذه السيدة التي تسمى كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس مخاطبا المؤمنين: فـ”لنبق على بعد المسافات عن هذه السيدة التي تسمى كوفيد”.

وفي لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، طلب البابا من المؤمنين “توخي الحذر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا”، وقال: “في هذا اللقاء، كما فعلنا في اللقاءات السابقة، سأبقى هنا في مكاني (على المنصة)”، وأردف “أود أن أحيي الجميع، لكن يجب أن نحافظ بعد المسافات”، تجنبا للعدوى.

وأوضح فرنسيس أن “هذا الأمر (تبادل التحيات عن قرب)، يعارض الأسلوب الذي يجب أن نتعامل بها مع هذه السيدة التي تدعى كوفيد، وهو يؤلمنا كثيرًا”.

وخلص بيرغوليو الى القول، “أحييكم من هنا، لكني أحملكم في قلبي جميعاً”، مبينا أنه “يمكننا أن نصلي لبعضنا البعض من بعيد أيضاً”.