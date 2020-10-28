لجنة فلسطينية- مصرية لترسيم الحدود البحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن مسؤول فلسطيني تشكيل لجنة عليا لمتابعة ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر بعد أن أبدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود بين البلدين.

وأشار محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى أنه “تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر”.

وأضاف للوكالة الفلسطينية الرسمية ، اليوم الأربعاء،: ” أبدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود البحرية معنا، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع”.

ولكن المسؤول الفلسطيني لم يحدد موعد انعقاد اللجنة العليا لبدء مفاوضات ترسيم الحدود.

ولفت مصطفى إلى أن فلسطين اودعت في 2015 لدى الأمين العام للأمم المتحدة خريطة الحدود البحرية الفلسطينية، بما يشمل المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعمق يزيد عن 200 ميل (360 كيلو متر) قبالة سواحل غزة.

وقال في هذا الصدد: “تلقينا بعض الملاحظات من الاطراف (التي تشارك فلسطين بالحدود البحرية)، ومنذ فترة قريبة ابدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود مع فلسطين”.

وكانت مصر وقعت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع كل من اسرائيل وقبرص واليونان، فيما وقتعت اسرائيل اتفاقية ترسيم حدودها مع قبرص، في وقت بدأت فيه لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، بوساطة أميركية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتزخر منطقة شرق المتوسط باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي اكتشفت في السنوات العشرين الأخيرة، كان أولها حقل الغاز الفلسطيني “غزة مارين” قبالة سواحل قطاع غزة، تلاها اكتشافات مصرية واسرائيلية وقبرصية باحتياطات تزيد عن 2.5 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقال مصطفى “موضوع ترسيم الحدود قديم بناء على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابله ملاحظات (لم يحددها) من دول الجوار”، لافتا إلى أن “منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها”.