بلجيكا: تزايد عدد الأسرة المشغولة من قبل مرضى كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية أن 5924 مصاباً بكوفيد 19 يعالجون حالياً في المشافي منهم 993 في غرف العناية المشددة.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات أن هذه المعدلات تتجاوز الأرقام المسجلة في 6 نيسان/أبريل الماضي، حيث كان عدد الأسرة المشغولة من قبل مرضى كوفيد 19 قد بلغ 5759 شخصاً.

هذا وسجل المركز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 132 وفاة و21048 إصابة بكوفيد 19.

وتأتي الأرقام الجديدة لترفع العدد الإجمالي للإصابات 368337 وعدد الضحايا 11170 شخصاً.

إلى ذلك، تتزايد الدعوات من قبل الخبراء والأطباء إلى اللجوء إلى إغلاق كامل للبلاد في محاولة لتطويق الموجة الثانية للوباء.