مسؤول أوروبي: على الحكومات الإستثمار في مجال التنشئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول أوروبي أن على الحكومات الإستثمار في الوقت الحالي بمجال التنشئة.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، الخميس، أبدى المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العمل نيكولاس شميت، اقتناعه بأنه “عندما سينتهي بدل البطالة، لن يجد جميع العمال وظائفهم السابقة”، لكن “القطاعات الأخرى ستنمو مع الانتعاش، لذلك يجب علينا الاستفادة من هذه الفترة لضمان التدريب وإعادة تأهيل من لم يعد بإمكانهم العودة إلى وظائفهم القديمة”.

وقال شميت: “نحن في وضع حرج للغاية، لأن الانتعاش الاقتصادي الذي كنا نأمله لم يحدث بسبب الموجة الثانية من الوباء. صحيح أن البطالة زادت قليلاً، لكننا نجحنا في تجنب أزمة توظيف دراماتيكية بفضل المخططات الوطنية مثل تسريح العمال”.

وأشار المفوض الأوروبي الى “وجوب ايجاد حلول لإنقاذ الوظائف والشركات للأشهر القليلة القادمة، لأننا نأمل جميعًا أن يتباطأ الوباء في مرحلة ما”، وفي غضون ذلك “يجب ألا نفوت فرصة فترة التسريح الراهنة للاستثمار في العمال وتدريبهم وإعادة تنشئتهم”.

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن “كل هذه الوظائف لن تتحمل وطأة الأزمة، ولن تنجو جميع الشركات. وبشكل خاص في بعض القطاعات”. لكن “البعض الآخر سيتوسع ويوفر فرصًا: سيعزز صندوق التعافي النمو في مجالات كتلك المستدامة والرقمية”. واختتم بالقول “لهذا نحتاج إلى سياسات سوق عمل نشطة للغاية”.