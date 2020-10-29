مسؤولون أوروبيون: تضامن مع فرنسا بعد الهجوم البغيض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بـ”البغيض” الهجوم الذي وقع اليوم في كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوبي فرنسا، مؤكداً على تضامنه مع الحكومة والشعب في فرنسا.

وعبر ميشيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الخميس، عن مساندة أوروبا لضحايا الهجوم وعائلاتهم، “أوروبا بكاملها تقف بقربكم”، وفق كلامه.

من جهته، أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، على إدانته للهجوم، مشيراً إلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد العنف.

يذكر أن الهجوم الذي وقع صباح اليوم في المدينة قد أدى إلى وقوع ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، حسب حصيلة أولية.

هذا ولم تعط السلطات الأمنية الفرنسية أية معلومات عن الجاني الذي جرح بعيار ناري من قبل الشرطة.