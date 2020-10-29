دي مايو: أعمق التعازي لفرنسا “للهجوم البربري”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “إيطاليا تعرب عن عميق تعازيها للهجوم البربري الذي وقع في مدينة نيس”.

وكان هجوماً وقع صباح اليوم في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وعدد من الجرحى، حسب حصيلة أولية. ولم تعط السلطات الأمنية الفرنسية أي معلومات عن الجاني الذي جرح بعيار ناري من قبل الشرطة.

وبهذا الصدد، كتب الوزير دي مايو في تغريدة على مدونة (تويتر) “نحن قريبون من الشعب الفرنسي وآلام أسر الضحايا”. واختتم مؤكدا أن “إيطاليا تنبذ كل أنواع التطرف وتبقى الى جانب فرنسا في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف”.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو على منصة (تويتر)، عن “مشاعر القرب من الشعب الفرنسي إزاء الهجوم الشرس في نيس”، مبينا أنه “ضد الإرهاب يجب أن نكون قادرين على التوحد كمجتمع، والرد بحزم والتأكيد على قيمنا”.