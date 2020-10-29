قمة أوروبية افتراضية لبحث تطورات كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعقد بعد ظهر اليوم قمة أوروبية، عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث التداعيات الاقتصادية والصحية والاجتماعية للموجة الثانية من وباء كوفيد-،19 والتي تضرب كافة الدول الأعضاء في التكتل الموحد.

ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، زعماء الدول الأعضاء إلى مزيد من التعاون في مجالات تنسيق الإجراءات وتبادل المعلومات من أجل تأمين إدارة أفضل للوباء وتطويق انتشاره والتعامل مع تداعياته على المدى المتوسط والطويل.

وأشار مصدر أوروبي مطلع الى أن ميشيل سيركز بشكل خاص على الاختبارات ورصد المصابين واللقاحات.

ويتوقع مسؤولو المؤسسات الأوروبية توفر الجرعات الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 بحلول نهاية العام أو خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، مشيرين إلى ضرورة التنسيق بين الحكومات لتلافي أي فوضى أو اضطراب في مجالات التسليم والنقل والحفظ.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فمن المقرر أن تقترح على الدول الأعضاء توفير اختبارات سريعة ورخيصة الثمن لإتاحة فرصة الكشف المبكر عن الإصابة خاصة في المناطق النائية من الدول الأعضاء.

كما تقترح المفوضية تسهيلات في مجال تبادل المعلومات والتنقل ليصار إلى وضع أطر واضحة لنقل المصابين من بلد عضو لآخر دون مشاكل لتخفيف الضغط الذي تعاني منه المشافي حالياً.

هذا وتختلف الاستراتيجيات المتبعة في التعامل مع الوباء بين كل دولة عضو في الاتحاد وأخرى بل وبين أقليم وآخر في الدولة نفسها، ما يؤدي برأي بروكسل، إلى هدر الجهد والمال ويتسبب في مزيد من الخسائر.