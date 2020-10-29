مسؤول ايطالي يدعو لانشاء نيابة عامة أوروبية لمكافحة الارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا دعا نائب الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، أندريا أورلاندو اليوم الخميس الى انشاء نيابة عامة أوروبية لمكافحة الارهاب.

ونوه أورلاندو، وزير العدل الاسبق، بأن “معاهدة لشبونة التي تنظم هيكل الاتحاد الأوروبي، تنص على تشكيل نيابة عامة تحارب المافيا والإرهاب في جميع الدول الأعضاء”. وأردف “لقد تم إنشاء مكتب المدعي العام ولكنه في الوقت الحالي يتعامل فقط مع المخالفات المرتبطة بالميزانية االأوروبية في دول الاتحاد”.

وقال أولاندو “بعد الأحداث الدراماتيكية في نيس، أعتقد أنه يجب علينا المضي قدمًا في الاتجاه الذي أشارت إليه المعاهدة”. ولفت الى أن “دول الاتحاد، كل على حدة، تحارب الارهاب الذي يريد ضرب اوروبا لما تمثله ككل. اليوم نيس وقبلها باريس وبروكسل ومدريد وبرلين والعديد من المدن الاخرى في قارتنا في السنوات الاخيرة”.

وقال “كلمات التضامن هي موضع ترحيب ويجب مشاطرتها ولكن الآن يتعين القيام بشيء ملموس. نحن بحاجة إلى مدع عام أوروبي لمكافحة الإرهاب على الفور”.