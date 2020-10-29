بوريل: معاً نحارب الحقد والرعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن صدمته لوقوع هجمات في كل من مدينتي نيس وآفينيون الفرنسيتين، بالإضافة الى الاعتداء على حارس أمن في القنصلية الفرنسية في مدينة جدة.

وقدم المسؤول الأوروبي، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) تعازيه للسلطات الفرنسية ولأسر الضحايا، مشدداً على التضامن الكامل معهم.

وأضاف قائلاً: “معاً في أوروبا وفي كل انحاء العالم سنحارب الحقد والرعب”.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد وصف الهجوم على كنيسة نوتردام في مدينة نيس (جنوبي فرنسا) بـ”العمل البغيض”، معرباً عن تضامنه مع الفرنسيين حكومة وشعباً.

يذكر أن الهجوم الذي وقع في نيس قد أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح المهاجم، بينما استطاعت الشرطة الفرنسية قتل المهاجم في آفينيون، وكذلك تمكنت الشرطة السعودية من السيطرة على المعتدي على حارس لمقر القنصلية الفرنسية في جدة.

وأشارت السفارة الفرنسية أن حالة الحارس لا تستدعي القلق.