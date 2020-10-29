رينزي: مرسوم رئيس الوزراء الأخير يستند إلى الضيق لا على بيانات علمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماتيو رينزي، إن المرسوم الأخير لرئيس الوزراء الذي يفرض مزيدا من الإجراءات التقييدية “خاطئ فنياً”، لأنه “لا يستند إلى معطيات علمية، بل على مخاوف بعض الوزراء المعنيين”.

وأضاف زعيم تيار (إيطاليا حية) في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أن “المرسوم لا يقلل من عدد المصابين بالفيروس، بل يزيد عدد العاطلين عن العمل ويغذي التوترات الاجتماعية في بلد منقسم حول ضمان الحريات المدنية”، كما “يخلق مسارًا مزدوجًا للقطاعات العمل غير المستدامة اقتصاديًا على المدى المتوسط​​”.

وأشار رينزي، زعيم الحزب الذي ينتمي للائتلاف الحاكم، الى أن “فائدة المرسوم من وجهة النظر الصحية يجب إظهارها بشكل جلي”، بينما “من المؤكد أنها ضارة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”، مبينا أن “القرار الذي أصدرته الحكومة يخون نظرة القرن التاسع عشر للثقافة، كونه يُنظر إليها على أنها مجرد ترفيه يمكن التخلي عنه وليس كركيزة لهويتنا، على الصعيد الاقتصادي أيضا”.

ونوه السيناتور بأن “القلق بشأن دور السينما والمسارح دون تعزيز وسائل النقل وتحاليل الكشف عن العدوى، أمر مهين حقاً”. ورأى أن “هناك حاجة لقرارات تستند إلى تقييمات علمية وليس على عواطف غير عقلانية”. واختتم بالقول “سنضطر للتعايش مع الفيروس لبضعة أشهر أخرى، لذا علينا تنظيم أنفسنا بطريقة واضحة، وليس بخيارات مرتجلة”.