سالفيني: لا لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب الامين العام لحزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني اليوم الخميس عن رفضه لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

وقال سالفيني، الذي زار سفارة فرنسا في روما والتقى سفيرها كريستيان ماسيه للاعراب عن التضامن اثر مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين على كنيسة في مدينة نيس، “نحن بحاجة إلى عزل التطرف الإسلامي في إيطاليا والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال من خلال رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

واضاف سالفيني، الذي يتزعم تيار يمين-الوسط المعارض “نحن نحارب مرضًا فيروسيًا ، لكن في الوقت نفسه لا تتوقف أنواع أخرى من العدوى. .. نحن جميعًا فرنسيون اليوم بدون تردد”.

وفي اشارة الى تعديل الحكومة الايطالية الحالية لمرسوم أمني يحمل اسمه، قال “أمضت الحكومة فترة الصيف في تفكيك المراسيم الأمنية”، بينما “الأحداث في فرنسا تفيد بأن هناك حاجة لمزيد من الأمن وليس أقل أمنًا”. وأردف “لقد تمت عمليات إنزال لـ 22 ألف مهاجر من شهر حزيران/يونيو إلى اليوم، منهم 11 ألفًا من تونس، التي لست على علم بأنه انفجرت فيها حرب في الآونة الاخيرة”.