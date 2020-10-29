ميشيل وفون دير لاين: حاجة لمزيد من التفاوض مع بريطانيا للتوصل لاتفاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشار كل من المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الحاجة إلى مزيد من التفاوض مع بريطانيا للتوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات معها بعد خروجها من الاتحاد (بريكست).

وكان المسؤولان الأوروبيان يتحدثان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه بالاشتراك مع رئيس وزراء كندا جاستن تريدو، بمناسبة انعقاد القمة الافتراضية الأوروبية – الكندية اليوم.

ووصف كل من ميشيل وفون دير لاين بـ”المكثفة” المفاوضات الجارية حالياً بين الوفدين الأوروبي والبريطاني، مجددين ثقتهما برئيس الوفد الأوروبي، ميشيل بارنييه.

وشددا على استمرار وجود 11 ملفاً متبقياً يجب أن تُحل ليتسنى التقدم باتجاه اتفاق، ونوهت فون دير لاين بانه “بالإضافة إلى الصيد، نرى أن التوصل إلى توافق حول المعايير والفرص المتكافئة شرط لابد منه للإعلان عن اتفاق مع بريطانيا”.

وعبر ميشيل وفون دير لاين عن تفاؤلهما بتقدم المفاوضات سريعاً.

أما رئيس وزراء كندا، فقد أكد على رغبة بلاده بعقد اتفاق مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد على غرار الاتفاق الموقع بين أوتاوا وبروكسل (سيتا)، والذي دخل حيز التنفيذ جزئياً منذ ثلاث سنوات.

هذا وكان الطرفان الأوروبي والكندي بحثا مواضيع تتعلق بالتصدي لوباء كوفيد-19، فضلا عن التعافي الاقتصادي، التعاون التجاري والأمني وكذلك تنسيق المواقف في ملفات السياسة الخارجية والأمن، بناء على “نظام دولي متعدد يقوم على القواعد واحترام الحقوق والحريات”، حسب تعبير المسؤولين الثلاثة.