إدانة دولية لهجوم نيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دوكرو الهجوم الذي وقع اليوم في مدينة نيس (جنوبي فرنسا) وأودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وأشار دو كرو، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى إن بلاده تدين بكل حزم كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وقال: “نحن أكثر تصميماً على حماية قيمنا وحرياتنا”.

وعبر عن تعاطفه مع الشعب والحكومة في فرنسا وكذلك مع أسر الضحايا.

وفي نفس الاتجاه جاءت تغريدة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، والذي أكد وقوف الحلف إلى جانب فرنسا.

ووصف ستولتنبرغ هجوم نيس بـ”العمل الرهيب”، حيث “لا مكان للحقد في مجتمعاتنا”، وفق كلامه.

أما رئيس وزراء كندا جاستن تريدو، فقد أكد خلال مؤتمره الصحفي الافتراضي الذي عقده بمناسبة القمة الأوروبية – الكندية اليوم، أن بلاده تدين هجوم نيس وكل أشكال العنف والإرهاب وتتمسك بالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان.

ورأى المسؤول الكندي أن مثل هذه الأعمال الوحشية لا تمثل لا الإسلام ولا المسلمين..

وتزامن هجوم نيس مع محاولة هجوم أخرى احبطتها الشرطة الفرنسية في مدينة أفينيون.