ايطاليا: 217 حالة وفاة بكوفيد-19 واكثر من 26 الف اصابة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الخميس استمرار وتيرة ارتفاع الوفيات والاصابات اليومية جراء وباء كوفيد-19، حيث تم تسجيل 217 حالة وفاة و26 ألفا و831 اصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد اجراء حوالي 201 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.

وعلى الرغم من ارتفاع الضحايا والمصابين، الا أن وحدات العناية المركزة شهدت تراجعا في أعداد المستشفين خلال الايام الاخيرة، حيث تم خلال الاربعة عشرين ساعة الماضية قبول 115 مريضا، بينما كانوا بالامس 125 وأمس الاول 127 ويوم الاثنين الماضي 141. العدد الكلي للمرضى بالعناية المركزة اليوم يبلغ 1651 مريضا.

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 38 ألفا و122 حالة وفاة.

مجموع الحالات الايجابية النشطة المؤكدة يبلغ اليوم 299 ألفا و191

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 279 ألفا و282، بعد أن تماثل 3 آلاف و878 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.